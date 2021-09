VERSO PAGANESE-CATANIA: Rappa, un pezzo di cuore lasciato in Sicilia e Campania

In vista di Paganese-Catania, uno dei doppi ex storicamente più importanti è Giovan Battista Rappa che ha indossato la maglia del Catania nel 1978. In rossazzurro ha totalizzato 28 presenze nel campionato di Serie C1 mettendo a segno 4 reti (una delle quali spettacolare a Reggio Calabria contro la Reggina, ndr) con Adelmo Capelli seduto in panchina ed Angelo Massimino Presidente. L’Elefante concluse la stagione al terzo posto, collocandosi in classifica alle spalle di Matera e Pisa. Un vero peccato perché il Catania fu davvero molto vicino alla promozione in Serie B ma, sul più bello, perse lo scontro diretto col Pisa. Il centrocampista palermitano vanta ricordi bellissimi, comunque, dell’esperienza catanese. Qualche anno dopo si trasferì alla Paganese, prossima avversaria del Catania. Allora la formazione azzurrostellata militava nella medesima categoria e per Rappa fu un’esperienza altrettanto significativa giocando 53 partite e segnando 5 reti. Adesso si affrontano in campionato proprio le squadre di Catania e Paganese, quelle a cui lo stesso Rappa è rimasto principalmente legato.

Qualche anno fa rilasciò alcune dichiarazioni ricordando le esperienze vissute a Catania e Pagani (fonte paganesemania.it): “A Catania ho bellissimi ricordi. Arrivai alle falde dell’Etna nel mese di ottobre, l’allenatore era Capelli ed il presidente il grande Angelo Massimino a cui è dedicato lo stadio catanese. Sfiorammo la B che mancammo alla penultima giornata, quando perdemmo a Pisa per due a uno: conquistarono la cadetteria i nerazzurri ed il Matera. Sognavo la B anche di notte e quell’anno davvero ci sono andato vicino. Anche con la Paganese ho dei ricordi bellissimi. Due anni straordinari. In città ho ancora tanti amici con i quali mi sento ancora, come Franchino Monica Sport e Rino il macellaio che sta al corso. Mi ricordo che al primo anno con Mujesan allenatore e con il mio compaesano Santo Giordano, e Giovanni Oddo, sfiorammo la conquista della coppa Italia Professionisti”.

