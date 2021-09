PAGANESE-CATANIA: in vendita i tagliandi per il Settore Ospiti

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Marcello Torre” in occasione della gara Paganese-Catania, in programma domenica 12 settembre alle ore 14.30 e valevole per la terza giornata del campionato Serie C 2021/22 – Girone C, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di sabato 11 settembre, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 10 + diritti di prevendita. Per l’accesso all’impianto è necessario esibire il documento di riconoscimento.

Altre informazioni comunicate dalla Paganese Calcio

I tagliandi d’ingresso del Settore Ospite disponibili sono 250 e saranno in vendita da oggi al costo di € 10,00 + diritto di prevendita acquistabili, tramite tutti i punti vendita del circuito di ticketing GO2 fino alle ore 19.00 di sabato 11.09.2021. Tagliandi di ingresso acquistabili solo dai possessori di certificazione verde (green pass) ottenuta tramite vaccinazione, guarigione da Covid19 o tampone negativo nelle ultime 48h all’evento.

