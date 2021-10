ACCARDI (ag. Fifa): “Giovani di qualità come Moro in C, campionato difficile ma con meno qualità”

L’agente Fifa Giuseppe Accardi, intervistato da Radio Solofra City, parla in questi termini del campionato di Serie C: “E’ un campionato molto difficile, dove può succedere di tutto. Ci sono squadre abbastanza attrezzate, però il fattore emotivo dà la capacità di poter arrivare al traguardo. È un campionato talmente complicato che secondo me 5/6 squadre possono ambire a vincerlo e parlo del girone C. I club con più giocatori e ricambi alla lunga avranno più benefici. Devo dire però, che da 2/3 anni non c’è più la qualità di prima, non si capisce perché, ma sicuramente la C dovrà tornare ad avere giocatori destinati alla B e alla A. C’è Moro, l’anno scorso è esploso Lucca, ma anche negli altri gironi ci sono giovani di qualità che lasceranno il segno in futuro”.

