TORRE DEL GRIFO: domenica di riposo, lunedì ripresa allenamenti verso Campobasso

Ieri, sabato 30 ottobre, il Catania ha sostenuto in mattinata il terzo allenamento settimanale a Torre del Grifo dopo avere saltato alcune sedute a seguito del maltempo. Dopo una sessione di prevenzione in palestra, basata sul riscaldamento neuromuscolare, mister Baldini ha disposto e diretto in campo lo svolgimento di una sessione tattica incentrata sul gioco di posizione, seguita da esercitazioni attacco vs difesa e da un programma di lavoro intermittente. Oggi, rossazzurri a riposo. Lunedì, alle 15.30, avvio della preparazione in vista della gara con il Campobasso, in calendario sabato 6 novembre alle 15.00. Per l’occasione dovrebbe recuperare Ropolo, infortunatosi alla vigilia di Monterosi-Catania.

