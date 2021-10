D’ANTONI (all. Monterosi): “Il Catania ha sfruttato i nostri regali, quattro gol non ci stanno…”

Mastica amaro l’allenatore del Monterosi Tuscia David D’Antoni, al termine della partita persa nettamente contro il Catania tra le mura amiche: “Partita difficile da commentare perchè su un passivo così grande dobbiamo fare un passo indietro e ragionare bene sui motivi che l’hanno determinato. Appena finita la gara, la sensazione è quella di aver fatto una brutta prestazione anchè perchè abbiamo regalato troppo, non è possibile regalare gol così facili ad una squadra in salute. Nella partita quattro gol del Catania non ci stanno, ma è un’aggravante perchè se in gara riesci a fare cose discrete e perdi 4-1 vuol dire che c’è un problema. Negli ultimi due incontri abbiamo preso 6 gol e noi non possiamo assolutamente permettercelo. Dobbiamo farci un bagno di umiltà, i vari complimenti che sono arrivati per i tanti risultati utili consecutivi invece di darci entusiasmo ci hanno fatto abbassare un pò le antenne, così perdiamo contro chiudenque. Abbiamo regalato i primi due gol, l’avevamo quasi rimessa in piedi su rigore e stavamo cercando di riprenderla, poi l’episodio del 3-1 ci ha tagliato la gambe ma parliamo di quattro regali. Tutti quanti dobbiamo fare meglio, perchè l’atteggiamento visto oggi e in parte a Picerno non mi è piaciuto. Noi abbiamo bisogno di lottare dal 1′ al 95′, avendo attenzione nei particolari. Abbiamo già perso una partita su due calci piazzati che è un aspetto importantissimo in questa categoria, oggi invece abbiamo regalato situazioni troppo semplici. Credo che il Catania abbia fatto 5 tiri in porta, 4 gol”.

