BALDINI: “Ragazzi sul pezzo, compatti e cinici. Hanno capito cosa significa giocare a Catania. Onore ai nostri tifosi”

Il commento di mister Francesco Baldini a conclusione della partita che il Catania ha vinto contro il Monterosi a Viterbo:

“Non guardiamo assolutamente la classifica, non mi passa neanche per la testa farlo. In questo momento mi interessa fare punti, oggi era una gara complicata per tanti motivi. Venivamo da diverse gare ravvicinate, una partita con l’Avellino che ci ha fatto spendere tantissime energie mentali, due trasferte lunghe. Ero preoccupato per il match di oggi, invece i ragazzi continuano a stare sul pezzo. Il merito è loro che ci stanno mettendo qualcosa d’importante. Ora stacchiamo per un giorno la spina e poi testa alla prossima partita. L’abbraccio tra i giocatori e tifosi? Continuo a ripetere che la squadra è il motore trainante di una società. La concentrazione a livello di squadra è alta, i ragazzi hanno capito di avere conquistato qualcosa d’importante e l’abbraccio di mercoledì li ha resi consapevoli di cosa significhi giocare in una piazza come Catania“.

“Questa era una partita molto più difficile di Avellino, abbiamo conseguito un ottimo risultato a dimostrazione che i giocatori non mollano di un centimetro. Io li vedo allenarsi tutti i giorni e vi assicuro che si allenano come giocano le partite. Questo è di buon auspicio. Siamo diventati anche cinici, ma mi è piaciuto di più il fatto che nel momento in cui il Monterosi ha avuto la reazione e ci ha chiuso, ho visto tutti compatti a soffrire dietro la linea della palla. Quando non si è in possesso palla dico che bisogna lavorare in maniera importante tutti insieme ed i ragazzi lo hanno capito, facendo un ottimo lavoro a prescindere dai 4 gol fatti. Greco? Freddi è un ragazzo che ho cresciuto, la soddisfazione è tantissima per questo gol. Dopo avere lasciato la Roma è andato a Torino, qui nonostante fosse il capitano l’ultimo anno non aveva fatto male ma secondo me giocava fuori ruolo. Lui può giocare anche esterno alto e terzino sinistro, io però penso che in mezzo al campo faccia la differenza perchè ha strappi importanti. Una delle partite migliori giocate finora dal Catania è stata quella di Francavilla malgrado non abbiamo vinto, invece oggi la squadra ha fatto molto bene sia in fase di possesso che di non possesso palla“.

“Moro uragano? Non è più una sorpresa, questo ragazzo possiede colpi importantissimi, da categoria superiore. Conosco però molto bene i giovani e mi ripeto che non deve cambiare di un centimetro quello che è. Più gol fa, più gli deve venire la voglia di lavorare. Lui lavora veramente tanto, è molto concentrato, giovane. L’altro giorno l’ho detto scherzando, stavolta sono serio: se mi accorgo che cambia di un centimetro, ci metto pochissimo a rimettere dentro Sipos. A prescindere che Sipos e Moro possono anche giocare insieme. Ceccarelli? Quando si sta fuori un mese ci vuole sempre un pò di tempo per entrare in condizione, lo sto centellinando. Gli è ritornata un pò di brillantezza nelle gambe. La forma la si trova solo giocando. I tifosi hanno sostenuto una trasferta lunghissima, onore a loro. Non vinceremo tutte le partite, perderemo, commetteremo ancora tanti errori ma i ragazzi sanno che non possono mollare a prescindere da tutto. Gli ho fatti i complimenti in generale, poi della partita parleremo il martedì. Come sempre”.

