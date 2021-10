D’ANTONI (all. Monterosi): “Col Catania dimostriamo di avere intrapreso il percorso giusto”

Interrotta la striscia di sei risultati utili consecutivi, cadendo a Picerno, l’allenatore del Monterosi Tuscia David D’Antoni rilasciando alcune dichiarazioni quando si avvicina il confronto col Catania: “Veniamo da una sconfitta che ci ha lasciato l’amaro in bocca per come è venuta. Quando giochi partite ravvicinate trovare l’episodio a 25 minuti dalla fine di dà una spinta in più. Lo stop, comunque, non cambia nulla in vista del Catania ma ci fa capire che le gare sono tutte complicate e che bisogna lavorare sui dettagli: sono quelli che spostano i match. Come sappiamo per noi è l’ennesima occasione di dimostrare che il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo cercare di dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto nell’ultimo mese”.

