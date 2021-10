DE FRANCESCO (Avellino): “Ripartiamo dal buon punto di Catania”

Il centrocampista dell’Avellino Alberto De Francesco guarda il bicchiere mezzo pieno tornando sul pareggio ottenuto mercoledì sera contro il Catania: “E’ stata una prestazione positiva anche dal punto di vista del risultato perchè non è mai facile andare a Catania e portare via punti. Noi vogliamo fare molto di più, però ogni partita ha la sua storia e la trasferta etnea ci ha detto che abbiamo avuto carattere, voglia di non mollare e di portare a casa un risultato positivo. Non si può sempre vincere, vorremmo ottenere di più dalle nostre prestrazioni ma stiamo dando tutto per questa squadra e ora dobbiamo solo cercare di ottenere i tre punti domenica al cospetto della Paganese”.

