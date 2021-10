EX ROSSAZZURRI: da Welbeck a Curiale, amarezza nel big match di Bari

Bari batte Catanzaro 2-1 al “San Nicola” e si porta a +7 dalle aquile calabresi. I giallorossi perdono l’importante scontro diretto col Bari in chiave promozione. La squadra allenata da Antonio Calabro ed in cui militano ben quattro ex Catania (Nana Welbeck, Davis Curiale, Antonio Porcino e Francesco Bombagi) non riesce a portare a casa punti riportando la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo il passo falso interno col Monopoli. Antenucci, altro ex rossazzurro, porta in vantaggio i padroni di casa al 18′ con una splendida girata. Il barese Cianci pareggia i conti al minuto 41 ma, poco prima dell’intervallo, è ancora il Bari a trovare la via della rete con Simeri per un risultato che rilancia in classifica i galletti, dimenticando la batosta di Francavilla Fontana.

