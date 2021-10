CALCIO SICILIANO – Filippi (all. Palermo): “Iniziativa di cuore, ma tra qualche settimana i catanesi non saranno più cugini…”

L’allenatore del Palermo Giacomo Filippi parla dell’iniziativa di solidarietà del club rosanero nei confronti di Catania, a seguito del ciclone che ha colpito pesantemente la città etnea: “Iniziativa speciale, di cuore, in un momento difficile la società si è subito prodigata a dare un aiuto ai nostri cugini catanesi. Tra qualche settimana non saranno più cugini (ride, ndr) però è stato giusto andare in soccorso al popolo di Catania, mostrando vicinanza e sostegno come hanno fatto anche i tifosi. Sono iniziative che migliorano qualche situazione di astio tra le due squadre che sportivamente si vengono a creare”.

