FORTE (Avellino): “Siamo arrabbiati, a Catania per vincere”

Secondo risultato utile consecutivo per l’Avellino che, dopo il successo ottenuto ai danni della Virtus Francavilla, non è andato oltre il pari sul campo del fanalino di coda Andria. Queste le parole dell’estremo difensore biancoverde Francesco Forte, ai microfoni di Prima Tivvù: “Abbiamo fatto la nostra parte, rimanendo compatti. E’ un punto importante ma c’è rammarico. L’atteggiamento non è stato sbagliato, al momento del gol di vantaggio però abbiamo peccato un attimo non dico d’esperienza, ma nel senso di essere figli di buona donna. Vogliamo dare continuità ai risultati, adesso giochiamo di nuovo e siamo arrabbiati. Cercheremo di andare a Catania per conquistare i tre punti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***