MERCATO: il Padova segue con attenzione i progressi di Moro

Cresciuto nelle giovanili del Padova, il cartellino di Luca Moro appartiene ancora ai patavini che lo hanno ceduto in prestito secco al Catania. Moro si è messo in mostra finora nelle Primavere di Torino, Genoa e SPAL totalizzando anche qualche apparizione nel calcio professionistico (Serie B e C). Adesso comincia a giocare con una certa regolarità ed i primi gol messi a segno in rossazzurro stanno spingendo il Padova a guardare con sempre maggiore interesse ai margini di crescita di un ragazzo che ha avuto un impatto molto positivo con la realtà catanese.

Riflettori del Padova puntati sulla punta classe 2001 e non si esclude persino la possibilità di un rientro anticipato dal prestito a gennaio qualora i veneti lo richiedessero. Al momento, comunque, la soluzione ritenuta più ideale sembra essere quella di far maturare Moro alle pendici dell’Etna fino al termine della stagione. Il Padova osserva e rimane favorevolmente impressionato dalle prestazioni del calciatore nativo di Monselice.

