PICERNO-CATANIA: da De Marco a Reginaldo, attenzione a chi ha già segnato agli etnei

In vista del confronto col Catania, quattro calciatori attualmente presenti nella rosa del Picerno sono entrati finora nel tabellino dei marcatori contro gli etnei. Parliamo del centrocampista Simone De Marco, del brasiliano Reginaldo (ex di turno) e degli attaccanti Federico Gerardi e Diego Albadoro.

De Marco mise a segno un gol decisivo nella vittoria di misura della Casertana ai danni dei rossazzurri il 2 settembre 2017. Reginaldo, invece, portò momentaneamente in vantaggio la Paganese a Catania nel 2016 ma fu, poi, l’Elefante ad imporsi per 2-1 con le reti di Paolucci e Biagianti. Reginaldo in gol anche vestendo la maglia del Trapani, vittorioso a dicembre 2017 per 2-0 dopo la prima realizzazione di Tommaso Silvestri, allora calciatore granata. Anche Gerardi ha trovato la via della rete contro il Catania, contribuendo al 3-2 del Cittadella al “Massimino” in Serie B nel 2015. Infine Albadoro, che non ha ancora disputato un match ufficiale con la maglia del Picerno causa infortunio, rese meno amara la sconfitta dell’Avellino due anni fa in terra irpina col Catania (3-6) siglando il momentaneo 1-2.

