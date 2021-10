MORO: “Io arrivato? Macchè, obiettivo altri dieci gol entro dicembre”

Fermarsi? Neanche per sogno. L’attaccante ora in forza al Catania Alessandro Moro vuole continuare a migliorarsi, spinto anche dalla passione dei tifosi rossazzurri che lo incitano a non mollare la presa: “I tifosi a Viterbo? Quel momento di condivisione del successo, al termine del match, è stato gratificante. E, francamente, sembravamo noi i padroni di casa perché il loro incitamento si alzava tantissimo – le parole del calciatore di proprietà del Padova a La Gazzetta dello Sport – Sempre più club interessati a me? Fa piacere, però finché sarò a Catania non penserò ad altro. Francamente per chi fa il centravanti, come me, un pensierino ambizioso lo fa sempre. Ne parlavo prima della gara vinta col Monterosi con Russini che era in camera con me in ritiro. Dieci gol? Altri dieci entro fine dicembre. Non penso ai numeri, ma al modo per migliorare nell’interesse della squadra. Finché sarò a Catania non penserò ad altro. Devo sfruttare la scia. Voglio far bene in ogni gara e non mi sento arrivato”.

