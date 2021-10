EX ROSSAZZURRI – Biagianti e Lucarelli: “Catania, non mollare. Forza catanesi”

Marco Biagianti e Cristiano Lucarelli, alcuni degli ex Catania più rappresentativi che commentano sui social le ore drammatiche vissute nella città dell’Elefante. “Catania Mia Non Mollare”, riporta Biagianti a cui si è aggiunto il messaggio social di Lucarelli: “FORZA CATANESI”. Sempre più numerosi messaggi di vicinanza giungono a Catania, anche dal Palermo Football Club e tifoserie storicamente rivali dei rossazzurri. Solidarietà da più parti per la città duramente colpita dal maltempo, mentre le previsioni meteo indicano fenomeni intensi anche nei prossimi giorni, ragion per cui il Catania ha richiesto alla Lega il rinvio della gara in programma domenica con la Vibonese.

