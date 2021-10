PICERNO-CATANIA: dirigerà Carrione, i precedenti dell’arbitro con le due squadre

E’ stato designato l’arbitro di Picerno-Catania, match valido per la settima giornata del girone C di Serie C. Sarà il sig. Francesco Carrione (sezione di Castellammare di Stabia) a dirigente l’incontro, coadiuvato dagli assistenti Marco Porcheddu (Oristano) e Giuseppe Lipari (Brescia). Quarto ufficiale Gabriele Totaro (Lecce).

Carrione ha diretto due partite del Catania finora: il pareggio casalingo col Rieti (1-1, a segno Lodi su rigore e Cernigoi) che è costato l’esonero di Walter Novellino ed il ritorno di Andrea Sottil sulla panchina rossazzurra nella stagione 2018/19 e Catania 1-0 Rende (decisivo Di Piazza) risalente al campionato di Serie C 2019/20. Picerno al momento imbattuto, invece, con il “fischietto” campano. Bilancio di due vittorie ed un pareggio: Picerno 2-1 Ciampino (Serie D 2016/17), Picerno 5-3 Potenza (Serie C 2017/18) e Picerno 0-0 Virtus Francavilla (Serie C 2019/20).

