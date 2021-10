GIUDICE SPORTIVO: squalifica di un turno per Russini e Baldini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha assunto la decisione di sanzionare con un turno di squalifica (più ammenda di 500 euro) il tecnico del Catania Francesco Baldini “per avere, al termine del I tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, pronunciando al suo indirizzo parole lesive della sua capacità, dirigendosi verso di lui con aria minacciosa, così da rendere necessario l’intervento di alcune persone per fermarlo, e continuando ad agitarsi e a gridare dopo essere stato bloccato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione”. Una giornata di stop anche per l’attaccante Simone Russini (espulso per somma di ammonizioni).

