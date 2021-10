SERIE C: tra i più giovani esordienti cinque giocatori di Catania, Palermo e ACR Messina

Tra i calciatori più giovani ad avere finora esordito nel campionato di Serie C girone C continuano ad esserci due ragazzi attualmente in forza al Catania: l’esterno offensivo Gabriel Bianco e la punta Flavio Russo. Una sola presenza per entrambi in questo campionato, almeno per adesso, in occasione della nefasta trasferta di Monopoli. Il 18enne ex FC Messina Bianco è reduce da un infortunio e possiede potenzialità davvero interessanti, mentre Russo – 17enne – si sta mettendo in evidenza con la Primavera di Orazio Russo ma viene seguito con particolare interesse da mister Francesco Baldini nel suo percorso di crescita.

Tenendo conto dei dieci esordienti più giovani nel raggruppamento meridionale, notiamo che figurano anche due calciatori di proprietà del Palermo e uno dell’ACR Messina. Per quanto concerne i rosanero si tratta di Giacomo Corona, figlio di Giorgio che militava nel Catania, e Alessio Buttaro. Tra le fila peloritane, invece, Nicholas Fantone.

Questa la speciale Top 10 nel dettaglio, in ordine di età:

Giacomo Corona (Palermo – attaccante), 17 anni 07 mesi 23 giorni Flavio Russo (Catania – attaccante), 17 anni 07 mesi 27 giorni Aboubacar Dacosta (Virtus Francavilla – attaccante), 18 anni 10 mesi 04 giorni Gabriel Bianco (Catania – attaccante), 18 anni 10 mesi 07 giorni Nicola Dipinto (Fidelis Andria – centrocampista), 18 anni 10 mesi 17 giorni Emanuel Ercolano (Latina – difensore), 18 anni 10 mesi 20 giorni Nicholas Fantoni (ACR Messina – difensore), 18 anni 10 mesi 24 giorni Carmine Cretella (Paganese – centrocampista), 18 anni 11 mesi 29 giorni Alessio Buttaro (Palermo – difensore), 19 anni 09 giorni Lorenzo Vecchi (Potenza – difensore), 19 anni 01 mese 09 giorni

