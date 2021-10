SERIE C: Moro e tre rossazzurri nella Top 11 dell’ottava giornata

La redazione di tuttomercatoweb.com ha stilato la consueta Top 11 del girone C di Serie C, relativamente all’ottava giornata. Tra i presenti l’attaccante del Catania Luca Moro, autore di una doppietta contro la Juve Stabia: “‘E segna sempre lui’ sarà il prossimo coro della curva del Massimino – si legge – La sblocca sfruttando un errore imperdonabile di Tonucci, nella ripresa raccoglie un cross di Greco e lascia sul posto una vecchia volpe come Troest”. Figurano anche alcuni ex rossazzurri: il terzino dell’Avellino Simone Ciancio, il centrale difensivo del Monterosi Tuscia Moise Mbende ed il centrocampista attualmente in forza al Palermo Moses Odjer.

