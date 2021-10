STAMPA NAZIONALE, Donzella: “Moro, sei gol a Catania ma ride il Padova. Seguirà le orme di Lucca?”

Articolo redato da Sebastian Donzella per tuttoc.com, a proposito dell’ottimo avvio di stagione dell’attaccante rossazzurro Luca Moro, protagonista anche nella gara vinta al cospetto della Juve Stabia: “Il Catania vince, il Padova ride. Luca Moro, attaccante classe 2001 di proprietà dei patavini, si è letteralmente scatenato nell’ultimo mese. Con la maglia degli etnei, che l’hanno preso in prestito quest’estate, la giovane punta ha segnato addirittura sei gol nelle ultime cinque partite. Sei reti in 421 minuti complessivi, praticamente uno ogni ora. Una media gol spaventosa per un giovane che potrebbe seguire le orme di un altro giovane esploso a sud, quel Lucca che ha deliziato Palermo, sta deliziando Pisa e a breve potrebbe deliziare anche la Serie A”.

