STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Catania, riunione del CdA. Contatto con un fondo straniero”

Secondo quanto riportano i colleghi di tuttomercatoweb.com, oggi ci sarà una riunione nel Consiglio di Amministrazione per gestire la messa in mora e valutare come risolvere una situazione potenzialmente esplosiva per il Catania, che rischia fino a sei punti di penalizzazione, due per la vecchia situazione e quattro per la nuova inadempienza. Una sanzione che porterebbe i rossazzurri al terzultimo posto, a una sola distanza da Latina e Vibonese. Nelle ultime ore c’è stato un contatto con un fondo straniero che ora sta valutando il da farsi. Sarà l’ennesima interlocuzione destinata a non andare a buon fine, oppure qualcosa finalmente si muove?

