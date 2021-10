CALCIO IN PROVINCIA: vincono Acireale e Giarre. Tris FC Motta, tre punti in extremis per il San Gregorio

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D Figliomeni (7′) e Piccioni (46′) permettono all’Acireale d’imporsi sul campo di un Troina granitico che colpisce anche un palo e una traversa. Biancavilla-Paternò è stata sospesa sul risultato di 0-1 (gol di Bontempo nelle battute iniziali) al 16′ del primo tempo per impraticabilità del terreno di gioco. Il Giarre, invece, incamera i tre punti in casa grazie alla realizzazione di Cannavò al 63′ contro il Sant’Agata. Brivido nel finale con la traversa timbrata da Catalano per la squadra ospite.

In Eccellenza girone B non c’è storia tra Atletico Catania e Città di Siracusa con i siracusani che rifilano un netto 5-0 agli avversari. Partita decisa già nei primi 45′ con le reti di Montagno, Giordano, Celin, Puzzo e Fichera. Dopo due sconfitte consecutive, bene l’Acicatena trascinato da Kabangu, autore della doppietta che vale il 2-0 inflitto al Carlentini. Cade tra le mura amiche il Viagrande, che cede al Nebros a cui basta il gol di Traviglia al 22′ per fare bottino pieno.

Nel campionato di Promozione girone C, il FC Motta cala il tris. Battuto 3-0 il Misterbianco: marcatori Sottile, Montalto e Maesano nella prima frazione. Acuto esterno del Real Aci, vittorioso per 2-0 a Bronte con i padroni di casa che, comunque, lottano fino in fondo ma non riescono a concretizzare. Scordia-Calatabiano sospesa per avverse condizioni atmosferiche al 32′ del primo tempo. Vince il San Gregorio che piega le resistenze dell’Atletico Nissa per 2-1. Decisiva la marcatura di Scaglione al 87′. In precedenza avevano segnato Tringale (37′) e Genova (80′). Vittoria esterna per l’Atletico 1994 contro il Lavinaio con gol di Ardizzone e Borzì prima dell’intervallo, al 50′ Bonnici accorcia le distanze. Rinviata Belpasso-Armerina a domenica prossima.

Per quanto concerne il girone D di Promozione, male lo Sporting Eubea affondato dal Modica con 4 reti (4-0 caratterizzato dai gol di Drago, Kebbeh, Gatto e Tripoli) mentre Oro (37′) e Bah (44′) consentono al Mazzarrone di superare l’ostacolo Frigintini per il definitivo 2-0.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 20 Cavese 17 Acireale 17 Paternò 17 Real Aversa 17 Lamezia Terme 16 S. Agata 13 Portici 13 San Luca 12 Licata 11 Santa Maria Cilento 11 Trapani 10 Cittanova 9 Rende 7 Castrovillari 6 FC Messina 5 Giarre 4 Biancavilla 3 Sancataldese 3 Troina 0 (-6)

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 19 Igea 16 Jonica 16 Taormina 15 Leonzio 13 Nebros 13 Carlentini 12 Real Siracusa 10 Acicatena 9 Palazzolo 7 Città Di Siracusa 6 Virtus Ispica 6 (-1) Santa Croce 4 Viagrande 3 Aci S. Antonio 0 Atletico Catania 0

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

F.C. Motta 19 Real Aci 17 Leonfortese 16 Atletico 1994 15 Belpasso 11 Atletico Nissa 10 San Gregorio 9 Calatabiano 8 Don Bosco 7 Scordia 6 Lavinaio 4 Misterbianco 4 Armerina 4 Bronte 2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Gela 19 Mazzarrone 14 Comiso 14 Modica 13 Priolo Gargallo 11 Canicattini 10 Frigintini 9 Pro Ragusa 9 Vittoria 8 Megara 7 Sporting Eubea 6 Avola 6 Scicli 4 RG 4

