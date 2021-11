CATANIA: 33 giorni per salvare il club dal fallimento

Tutto rimandato. Il Tribunale di Catania ha rinviato al 21 dicembre la decisione sull’istanza di fallimento del Calcio Catania S.p.A. avanzata dalla Procura della Repubblica etnea, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio affidata ai dottori Saverio Mancinelli, Daniela D’Arrigo ed Enrico Mario Giucastro che si occuperà di verificare lo stato patrimoniale della società. Ciò significa che è stato scongiurato momentaneamente il fallimento dell’antico sodalizio calcistico cittadino. La SIGI, la controllante l’intero pacchetto azionario, avrà 33 giorni di tempo per fornire adeguate garanzie al Tribunale o trattare in tempi brevissimi la cessione del club.

Nel frattempo la S.p.A. catanese proprietaria al 100% del club dell’Elefante dovrà occuparsi delle spese di gestione ordinaria, dal pagamento delle spettanze di ottobre ai tesserati alla rata del mutuo di Torre del Grifo prevista per fine mese. Le date da cerchiare in rosso del calendario sono quelle del 16 e 21 dicembre. Il futuro del Catania si snoderà attorno ai succitati appuntamenti: un’autentica corsa contro il tempo per salvare il club garantendo la continuità gestionale, i livelli occupazionali e il comparto sportivo diretto da Maurizio Pellegrino e dal responsabile tecnico Francesco Baldini che con non poche difficoltà stanno guidando la squadra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***