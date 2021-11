VERSO TARANTO-CATANIA: vigilia più serena per la squadra di Baldini, testa al match dello “Iacovone”

Il Tribunale ha concesso un altro mese di tempo al Catania per scongiurare in via definitiva il fallimento. Situazione al momento in standby con la Sigi che deve fornire garanzie a 360 gradi sulla continuità aziendale e la necessità di ricapitalizzare. Intanto la squadra ha proseguito gli allenamenti a Torre del Grifo con un pizzico di serenità in più, pur mantenendo la consapevolezza che il momento resta delicato. Almeno fino a quando il Tribunale non riceverà rassicurazioni basate su fatti concreti.

Mister Francesco Baldini (che rilascerà alcune dichiarazioni pre-gara) continua a fare da pompiere, catechizzando un gruppo che ha vissuto questi giorni ansiosi provando ad isolarsi come sempre dalle voci extra campo. Immaginiamo che anche domenica, in quel di Taranto, quando i rossazzurri faranno il loro ingresso nel recinto di gioco si penserà esclusivamente a come affrontare l’avversario pugliese. Provando ad ottenere una vittoria che sarebbe fondamentale, anche alla luce dell’attesa penalizzazione in classifica che potrebbe togliere al Catania 6 degli attuali 19 punti conquistati. Un bottino che la squadra di Baldini ha raccolto con sudore e fatica, dimostrando attraverso le prestazioni che, anzi, avrebbe meritato anche qualcosina in più. La testa, quindi, adesso è interamente rivolta allo storico confronto dello “Iacovone”. Onorando una volta di più i colori rossazzurri.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***