CATANIA-FOGGIA: Ferrante, ancora tu…

Se domenica pomeriggio il Catania è uscito sconfitto dal confronto casalingo con il Foggia, a tempo scaduto, il merito è anche dell’attaccante Alexis Ferrante che ha trasformato il rigore dell’1-2 dopo esserselo procurato sfruttando la colossale ingenuità di Ercolani. Per la punta rossonera si tratta del secondo gol ai danni del Catania. In precedenza siglò una rete ancora più pesante per la squadra dell’Elefante, il definitivo 1-1 maturato in Umbria quando militava tra le fila della Ternana e si disputava il secondo turno dei Play Off. Biondi aveva fatto sognare gli etnei portando in vantaggio la squadra allora allenata da Cristiano Lucarelli. A pochi minuti dal 90′, però, Ferrante riuscì ad evitare l’eliminazione ai rossoverdi trovando il varco giusto per sorprendere la difesa catanese. Era il 5 luglio 2020, fu una grande beffa per il Catania.

