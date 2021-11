ACCADDE OGGI: 15 novembre 2015, arrivo Catania riporta il grande pubblico a Messina

Iniziative mediatiche e societarie volte a riempire lo stadio “San Filippo – Franco Scoglio” di Messina. Il motivo? L’arrivo del Catania in terra peloritana. Un match atteso soprattutto nella sponda giallorossa della Sicilia. Era il 15 novembre 2015, Giuseppe Pancaro sedeva sulla panchina etnea, Arturo Di Napoli su quella del Messina.

Il pubblico messinese rispose presente all’appello con ben 18.425 spettatori sugli spalti, come non si verificava da tempo immemore. Per motivi di ordine pubblico non parteciparono alla trasferta i tifosi rossazzurri mentre, sul rettangolo di gioco, le due squadre non andarono oltre il risultato di 0-0 al termine di una gara dall’alto contenuto agonistico ma caratterizzata da poche vere emozioni.

