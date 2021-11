STAMPA FOGGIANA: “Foggia dai due volti, Catania capace di giocarsela fino alla fine nonostante i problemi societari”

Vediamo come la stampa foggiana commenta la vittoria del Foggia a Catania, maturata domenica pomeriggio in pieno recupero.

I colleghi di foggiacalciomania.com parlano di “rimonta al cardiopalma” con un Foggia che cercava appositamente la vittoria per allontanare i malumori iniziando a recuperare i punti sottratti dalla penalizzazione inflitta pochi giorni fa dal TFN contro un Catania “in condizioni societarie pessime, sommerso dai debiti”, ma reduce da sette risultati utili consecutivi. Calciofoggia.it evidenzia come il rigore trasformato da Ferrante abbia spazzato via “una settimana di polemiche e tensioni” affidandosi alla legge del campo per reagire alle decisioni dei tribunali.

Foggiatoday.it sottolinea che Ferrante è stato il protagonista assoluto con il rigore conquistato e realizzato a tempo scaduto, regalando al Foggia tre punti preziosi per la classifica ed il morale. Spazio anche per alcune considerazioni sul Catania, “fiaccato sì dalle numerose assenze oltre che dai cronici problemi finanziari, ma comunque capace di giocarsela fino alla fine”. “E chissà – aggiunge – che cosa sarebbe accaduto se Šipoš fosse riuscito a concretizzare almeno una delle due palle gol avute nella ripresa”.

Foggiagol.it si legge invece che la squadra di Zdenek Zeman “ha portato via il risultato pieno pur non giocando la sua migliore partita di questo Campionato. Un punteggio probabilmente troppo severo per i padroni di casa allenati da Baldini e che, soprattutto nella prima frazione di gioco, hanno messo alle corde i rossoneri realizzando il gol del vantaggio e sfiorando il raddoppio. Unica nota stonata di giornata l’ammonizione a Curcio che, diffidato, sarà costretto a saltare la prossima trasferta di Campobasso”.

Su foggia.iamcalcio.it attenzione focalizzata, in particolare, sul finale di gara: “Quando il match sembra viaggiare sempre più verso il pari, arriva l’episodio decisivo: minuto 93′, Ferrante raccoglie palla in area, dribbla e salta Ercolani che ingenuamente lo stende. Calcio di rigore per i rossoneri: dal dischetto va lo stesso Ferrante, il bomber rossonero scivola al momento del tiro ma riesce ugualmente a piazzare la palla nell’angolino basso dove Sala intuisce ma non intercetta. Con questa vittoria il Foggia balza a quota 20 punti superando proprio il Catania che scende il decima posizione”.

Foggiacittaaperta.it, infine, pone in evidenza la prestazione del Foggia giudicata “dai due volti” sul campo del Catania: nel primo tempo la squadra sembra senza grinta e il Catania ha buon gioco a chiuderlo in vantaggio. Nella ripresa Zeman manda in campo subito Gallo e Ferrante e sono proprio loro a realizzare i due gol del ribaltone che, proprio in extremis, regalano alla squadra di Zeman tre punti d’oro”.

