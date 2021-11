CATANIA: piena emergenza per Baldini in vista del Foggia

Numerose assenze per i rossazzurri quando si avvicina il confronto casalingo con il Foggia. Domenica, infatti, mister Francesco Baldini dovrà fare anche i conti con le notizie pessime arrivate dal Giudice Sportivo, che priverà il Catania di due pedine importanti come il difensore Claiton e l’esterno offensivo Andrea Russotto. Per l’occasione non ci sarà neanche Luca Moro, ancora impegnato con la Nazionale. Ancora indisponibile Andrea Zanchi che deve scontare il secondo turno di squalifica. Rischia concretamente di dare forfait inoltre Jean Freddi Greco, uscito dal campo mercoledì sera con una vistosa borsa del ghiaccio. Dovrebbero essere ancora out Giovanni Pinto, Giulio Frisenna e Antonio Piccolo. Piena emergenza, dunque, in vista di Catania-Foggia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***