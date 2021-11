SERIE C: Foggia, 4 punti di penalizzazione inflitti

Fulmine a ciel sereno per il Foggia, prossimo avversario del Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Ai satanelli vengono inflitti quattro punti di penalizzazione in classifica. Dopo che si è tenuta l’udienza per la cessione della maggioranza delle quote della società rossonera da Maria Assunta Pintus a Nicola Canonico, il Tribunale Federale Nazionale ha rilevato delle violazioni alle normative federali in materia di acquisizione di partecipazioni societarie. Sulla base del dispositivo della decisione del TFN anche sei mesi di inibizione per Canonico e quattro per Pintus.

