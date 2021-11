EX ROSSAZZURRI – Rigoli: “Catania, non compri la Ferrari se non puoi mantenerla. Squadra da centrocampo in su da primissimi posti”

L’ex allenatore rossazzurro Pino Rigoli commenta la difficile situazione del Catania ai microfoni di tuttoc.com: “E’ una situazione brutta per la città di Catania e per la tifoseria. Avevano riposto grandi aspettative in questa società. Chi va a prendere oggi il Catania deve avere la consapevolezza che si tratta di una città importante, di una società di grande blasone con una grande tifoseria e deve avere i mezzi necessari per portarla avanti. Credo poco al fatto che tutto sia stato fatto per salvare la matricola. Se io mi compro la Ferrari e poi non posso mantenerla non devo farlo. Se il Catania non riesce a salvare la matricola e a fare campionati dignitosi in C, ritengo che sarebbe stato meglio ripartire dalla D e magari ora ci saremmo ritrovati qualche anno avanti. Mi auguro che qualcuno possa farsi avanti per salvare la società, ma dalle voci riguardanti il debito non è così facile che qualcuno possa accollarsi questa situazione. La squadra da un punto di vista tecnico sta vivendo un buon momento perché c’è un buon legame con la tifoseria, nelle ultime partite ha fatto bene. Da centrocampo in su è da primissimi posti, qualche difficoltà ce l’hanno in difesa quando manca Claiton”.

