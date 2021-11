CORSA CONTRO IL TEMPO: il Tribunale attende la relazione dei consulenti tecnici

Continua la corsa contro il tempo in casa Catania. Il Tribunale vuole vederci chiaro ed ha nominato i consulenti tecnici per verificare beni, debiti, valore complessivo aziendale e se l’attuale proprietà del Catania ha i mezzi per proseguire l’attività tenendo quindi in vita la società etnea. Ci sono professionisti esperti del settore che si stanno occupando della perizia. Tra questi il commercialista di Pescara Saverio Mancinelli, che si occupò in passato della difficile situazione economica dell’Ascoli, club per il quale fu concesso l’esercizio provvisorio. I tre professionisti dovranno completare la loro relazione entro il 20 dicembre, il giorno dopo si terrà l’udienza definitiva sul futuro del Catania.

Ad oggi sembrano esserci le provviste necessarie per effettuare il pagamento degli stipendi il 16 dicembre, ma non basterebbe per assicurare la continuità aziendale. Ricapitalizzare rimane la parolina magica. Questo è possibile farlo se la Sigi elaborerà un piano di rilancio con l’ingresso di soci facoltosi, oppure procedendo alla vendita. Si continua a parlare tanto del gruppo inglese, di cui non si conosce ancora il nome ma avrebbe manifestato un concreto interesse e lo stesso avrebbe contribuito al recente pagamento degli arretrati. L’epilogo è davvero vicino. Se non si dovessero riuscire a fornire adeguate garanzie al Tribunale verrebbero nominati uno o più curatori fallimentari che portino alla vendita all’asta del titolo sportivo del Catania.

