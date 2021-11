EX ROSSAZZURRI: toh, chi si rivede. Ventrone nello staff di Conte al Tottenham

Giampiero Ventrone entra a far parte dello staff del Tottenham. L’ex preparatore atletico del Catania riparte dal prestigioso club inglese, dove è stato scelto espressamente da Antonio Conte. A Catania i tifosi lo ricordano con amarezza per la pessima esperienza vissuta alle pendici dell’Etna nella stagione 2014/15 in Serie B. La situazione infermeria fu spesso insostenibile per il Catania. Tante, troppe defezioni causate da problemi di natura fisica limitarono fortemente il potenziale di una squadra costruita per vincere il campionato e che, invece, navigò in cattivissime acque. L’incredibile numero di calciatori infortunati impose una seria ed attenta riflessione, portando la società rossazzurra ad assumere la decisione di cambiare preparatore atletico sostituendo Giampiero Ventrone con Massimo Neri. Ventrone fallì la sua missione principale, quella di “preservare i giocatori dagli infortuni” come da lui stesso dichiarato in un’intervista rilasciata nel 1995 al Corriere della Sera. I contrasti dello stesso Ventrone con l’allora tecnico rossazzurro Giuseppe Sannino contribuirono a portare quest’ultimo a dimettersi. Fu il periodo del progressivo declino del Catania, fino ad arrivare ai giorni nostri. Tristemente noti.

