ALLUVIONE: l’Asi scende in campo per Catania con una raccolta fondi

Lo sport scende in campo per il sociale. ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, a seguito dell’alluvione che si è abbattuta sul Catanese, ha lanciato una raccolta fondi in favore delle associazioni sportive affiliate del territorio, travolte dalla calamità. Il Presidente di ASI, Sen. Claudio Barbaro, ha dichiarato a Repubblica: “Quella dello sport è una comunità che si riconosce nei valori della solidarietà. Per questo, la struttura centrale di ASI non poteva rimanere insensibile alle problematiche delle associazioni sportive dei comuni colpiti: un mondo letteralmente stremato dall’emergenza pandemica deve, ancora una volta, rimboccarsi le maniche. Per questo abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi che coinvolgerà tutti i nostri associati, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia stessa”. Si può donare tramite la piattaforma GoFundMe con il claim “ASI PER LE ASSOCIAZIONI VITTIME DELL’ALLUVIONE”. Il link dove raggiungere la pagina della raccolta fondi è: https://gofund.me/d2c78973. I fondi saranno raccolti dal Comitato Provinciale ASI Catania per sostenere le Associazioni del territorio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***