LATERZA (all. Taranto): “Pesano gli infortuni in avanti, non abbassiamo la testa e reagiamo”

L’allenatore del Taranto Giuseppe Laterza confessa le difficoltà attraversate dalla sua squadra e l’incidenza dei numerosi infortuni: “Viviamo un momento dove gli infortuni si stanno concentrando soprattutto nel reparto offensivo. In particolare incidono le assenze in avanti, mancano giocatori che potrebbero consentirci di cambiare anche qualcosa nei meccanismi. Non discuto l’impegno dei ragazzi che sudano sempre la maglia, questo è importante. In questo momento dobbiamo fare di necessità virtù. I ragazzi lavorano tantissimo, dobbiamo reagire alla sconfitta senza abbassare la testa”.

