LA SICILIA: Sigi, slitta assemblea dei soci

A proposito della crisi societaria del Catania, all’interno del quotidiano locale si legge che “un’altra settimana è volata via tra interlocuzioni e incontri”. Si è parlato tanto del gruppo inglese che ha da tempo due rappresentanti italiani in trattativa ma in questo momento trapela solo che nella SIGI, SpA proprietaria del club rossazzurro, ci si sta confrontando per elaborare il piano di rilancio da presentare al Tribunale. Intanto visti gli impegni di alcuni soci, l’assemblea che avrebbe dovuto svolgersi ieri slitta, così anche l’attesa ricapitalizzazione e pure la nomina del nuovo CdA.

