L’EDITORIALE – Catania col fiato sospeso e lo sguardo rivolto a Piazza Verga

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

Ad un passo dal verdetto da parte di chi ha davvero le competenze e il dovere di analizzare e giudicare la situazione societaria del Calcio Catania, e quindi della sua proprietà: sarà il Tribunale a stabilire se potrà esserci continuità aziendale o meno per il club rossazzurro. Un giudizio atteso dalla piazza, che già da mesi vive con apprensione le difficoltà manifestatesi già al momento dell’iscrizione al campionato in corso o con il ritardo nei pagamenti degli stipendi. Tanto per fare degli esempi tangibili.

Una situazione di stallo a cui è seguita anche l’istanza della Procura di cui si discute in queste ore, tra le stanze del tribunale etneo e nei bar popolati dai tifosi rossazzurri. I dubbi saranno sciolti una volta per tutte: SIGI avrà prodotto documentazione sufficiente a rassicurare sulla possibilità di dare un futuro volto al rilancio del sodalizio di via Magenta? Giovedì dovrebbe essere la giornata giusta per conoscere i pronunciamenti del collegio giudicante.

Restiamo tutti in attesa, mentre dal Catania, in serata, giunge la notizia delle dimissioni di Nico Le Mura, già presentate mesi fa, a cui subentra Sergio Santagati relativamente al ruolo di Amministratore Unico del Calcio Catania. Non è il momento di esasperarsi nel pronunciare una visione delle cose personalistica e poco oggettiva. Sono le ore di una frenetica attesa silenziosa. Tutta la Catania sportiva resta col fiato sospeso e con lo sguardo rivolto a Piazza Verga. Il campo? Resta purtroppo un argomento marginale. Soltanto dopo, con un ridisegnato progetto societario si potrà pensare a costruire ciò che verrà.

