PALERMO-CATANIA: in programma il Pre-Derby del cuore

Palermo e Catania unite per le vittime del nubifragio abbattutosi sulla città etnea. Allo Stadio Renzo Barbera si giocherà uno show di solidarietà con ospiti d’eccezione, il “Pre-Derby del Cuore”. In campo una sola squadra, la Sicilia, per quello che sarà uno spettacolo di beneficienza in programma sabato 11 dicembre 2021, alla vigilia del match di campionato tra Catania e Palermo, gara valevole per la 18/a giornata del girone C di Serie C. L’iniziativa ha come obiettivo una raccolta fondi a favore delle persone colpite dal nubifragio abbattutosi a Catania. Alla manifestazione, in collaborazione con il Calcio Catania, parteciperanno il musicista e cantautore di fama mondiale, Roy Paci e l’inviato del noto format di Canale 5, “Le Iene”, Ismaele La Vardera. Interverranno anche gli Assessori allo sport del Comune di Palermo e Catania, Paolo Petralia e Sergio Parisi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***