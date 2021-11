LO MONACO: “Spero che il Catania non fallisca. Sigi e la continuità aziendale…”

Il dirigente dell’ACR Messina Pietro Lo Monaco, ex rossazzurro, interviene a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, sulle vicende di casa Catania: “Sono in attesa della sentenza del tribunale sul fallimento. Fa male al cuore, se si pensa che sette, otto anni fa si parlava del Catania come di una realtà importante del nostro panorama calcistico. Una retrocessione dalla A alla B, nell’85% dei casi, porta gravi problemi alla società. L’ultima dirigenza doveva garantire la continuità aziendale, ciò non si è verificato e si paventa la possibilità che il club scompaia. Il Catania è stato l’ultimo club a non subire l’onta di un fallimento, mi auguro ce la faccia anche stavolta. La Sicilia ha vissuto tanti fallimenti negli ultimi anni? Mancano gli imprenditori che investano nel calcio. Gli imprenditori esteri mi sembra escludano le squadre isolane. La Sicilia ha sofferto un declino verticale. Messina è una società neopromossa, partita quest’anno costruendosi da zero: l’obiettivo è mantenere la categoria e buttare le basi per discorsi più stuzzicanti nel futuro prossimo”.

