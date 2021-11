DI MARZIO: “Moro non penso varrà meno di quanto è costato Lucca. Il Catania se lo è ritrovato quasi per caso…”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ai microfoni di padovasport.tv parla della valutazione del cartellino di Luca Moro, attaccante di proprietà del Padova attualmente in prestito al Catania: “L’anno scorso Lucca è stato venduto a due 2.3 milioni più 600mila euro di bonus. Se dovesse raggiungere questi bonus vorrebbe dire che Lucca è costato 2.9 milioni. Moro ha già fatto 13 gol e rischia di farne 25 (ride, ndr). Penso che non possa valere meno di quanto è stato pagato Lucca. Il Padova si ritrova un tesoro tra le mani. L’unico rimpianto magari è che non l’abbia dimostrato con la maglia del Padova e che le squadre che lo hanno avuto in precedenza non si sono rese conto di quanto fosse forte. E il Catania se lo è ritrovato quasi per caso perchè se Fabio Gatti non avesse chiamato Pellegrino l’ultimo giorno di mercato dicendo prendi «questo ragazzo», non lo avrebbe preso. Tante situazioni paradossali a volte ma evidentemente Moro aveva bisogno di trovare un suo ambiente, una sua identità. Noi oggi abbiamo bisogno di attaccanti italiani giovani e forti. Se Lucca viene già paragonato a grandi bomber e si parla di lui in chiave Nazionale non vedo perchè Moro non dovrebbe essere in futuro il nuovo Lucca”.

