MERCATO: Moro, la SPAL si è fatta scappare una ghiotta opportunità quest’anno…

8 gol in 22 presenze con la Primavera della SPAL, qualche apparizione anche in Serie B e Coppa Italia prima del rientro a Padova per fine prestito. L’avventura di Luca Moro nel club ferrarese, però, sarebbe potuta proseguire. La società attualmente di proprietà di Joe Tacopina, infatti, si è lasciata scappare l’attaccante non esercitando l’opzione per il riscatto del cartellino. Moro poteva essere a tutti gli effetti un calciatore della SPAL quest’anno, a cifre sicuramente più abbordabili di oggi. Probabilmente le incertezze legate alla trattativa per il passaggio di proprietà hanno fatto passare in secondo piano il possibile riscatto di Moro che, adesso, continua a regalare gioie ai tifosi del Catania facendo sorridere i dirigenti del Padova.

