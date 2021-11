MORRONE (Pres. Adicosp): “Catania, momento drammatico. Figc determinata a migliorare regolamentazione iscrizioni”

Alfonso Morrone, non solo presidente dell’Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio) ma attivo anche in politica diventando Responsabile Nazionale del Cantiere Cultura, Sport e Bellezza per ItaliaViva, si sofferma sulle criticità finanziarie del Calcio Catania ai microfoni di tuttoc.com: “Mi dispiace che una piazza prestigiosa come Catania stia vivendo un momento drammatico. Proprio per il Covid quest’anno c’erano norme meno rigide per iscriversi ed i siciliani ne hanno approfittato. Sistemarono l’immediato ed evidentemente al momento sono difficoltà a gestire la stagione. Questo è quello che emerge da quanto si legge. Spero comunque che nel breve possano sistemare tutto perché il calcio professionistico senza il Catania sarebbe più povero. Già il ripristino delle norme in sede di iscrizioni in vigore fino allo scorso anno andrebbero ad evitare situazioni del genere. Credo che la FIGC sia determinata a migliorare la regolamentazione. La proposta di Ghirelli di introdurre già in primavera una preiscrizione potrebbe essere un primo passo. Credo che le riforme si faranno perché il Presidente Gabriele Gravina è determinatissimo ad attuarle. La riforma dei format sicuramente renderanno le gestioni più sostenibili”.

