POTENZA: diversi elementi in forse per la trasferta di Catania

Vari giocatori del Potenza in dubbio per Catania. Zampa e Gigli rientrano dalla squalifica, ma in occasione della partita pareggiata col Monopoli erano assenti Romero, Guaita, Costa Ferreira e Nigro. Nelle battute finali della gara, inoltre, i colleghi di tuttopotenza.com riportano che Salvemini ha alzato bandiera bianca a causa di un problema ad una caviglia mentre Matino ha accusato una noia muscolare. Come se non bastasse Anche Zenuni ha accusato un problema ad una caviglia mentre Ricci e Sandri sono usciti affaticati dal campo. Nei prossimi giorni il tecnico Bruno Trocini spera di recuperare qualche elemento in vista di sabato.

