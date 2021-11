SERIE C: come cambia la classifica dopo Catania-Vibonese

Alla luce del risultato maturato allo stadio “Angelo Massimino” in occasione di Catania-Vibonese, gara valida per la 12/a giornata del girone C di Serie C vinta dai rossazzurri, la formazione allenata da Francesco Baldini sale al decimo posto, occupando la zona Play Off. La Vibonese, invece, resta in fondo alla classifica a parità di punteggio con la Fidelis Andria.

1. Bari 27

2. Monopoli 23

3. Palermo 23

4. Catanzaro 23

5. Turris 22

6. Foggia 21

7. Avellino 20

8. Virtus Francavilla 20

9. Taranto 20

10. Catania 19

11. Juve Stabia 17

12. Paganese 17

13. Campobasso 16

14. Picerno 16

15. Potenza 13

16. Monterosi Tuscia 13

17. ACR Messina 12

18. Latina 11

19. Vibonese 9

20. Fidelis Andria 9

