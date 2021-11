TARANTO-CATANIA: Settore Ospiti aperto ai tifosi etnei con limitazioni

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive evidenzia che per l’incontro Taranto-Catania, in programma settimana prossima allo stadio “Iacovone” e “caratterizzato da forte rivalità tra le opposte tifoserie, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Catania per il solo settore “ospiti”, e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Calcio Catania; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.

