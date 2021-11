STAMPA NAZIONALE, Schira: “Moro, il ‘bancario del gol’ fa gola a mezza Italia”

Attraverso un articolo realizzato da Nicolò Schira per il noto portale specializzato sulla terza serie tuttoc.com, si legge come l’attaccante ora in forza al Catania faccia gola a mezza Italia: “L’esplosione non è passata inosservata – si legge – tanto che a contenderselo sono stati diversi agenti. A spuntarla Giuseppe Riso con la preziosa sponda di Cristiano Pavone, che adesso avranno solo l’imbarazzo della scelta. Mezza Serie B più club di A come Sassuolo e Genoa l’hanno già fatto visionare dal vivo: ecco perché Adriano Galliani vuole sfruttare il canale privilegiato con Riso per anticipare la concorrenza e mettere le mani sul bomber del futuro. Difficile – a meno di deroghe come nell’anno del Covid 19 – che possa indossare una terza maglia in stagione dopo quelle di Padova e Catania, ma i brianzoli ci proveranno sfruttando le intuizioni legali dell’avvocato Cantamessa. A Catania fanno gli scongiuri e sperano di goderselo fino a giugno. Il “Bancario del Gol” è pronto a spiccare il volo e a implementare il suo conto in banca…”.

