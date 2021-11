VERSO CATANIA-FOGGIA: rossazzurri attesi dall’esame Zeman

Il cammino del Catania prosegue senza alcuna sosta. Dopo aver vinto di misura la gara di recupero con la Vibonese, i rossazzurri sono attesi da un altro match casalingo di difficoltà crescente. Domenica al “Massimino” arriverà un avversario di richiamo come il Foggia di Zeman, squadra che sta mantenendo le aspettative di un percorso da zona play-off pur senza insidiare le posizioni di vertice della graduatoria del Girone C di Serie C.

Il tecnico boemo, di nuovo in sella alla panchina dei Satanelli dalla scorsa estate, per l’occasione affronterà il Catania per la nona volta in carriera. In precedenza si contano incroci a partire dal 2001 guidando Salernitana, Avellino, Roma e Cagliari con saldo favorevole alla compagine etnea.

In avvicinamento alla gara casalinga di domenica mister Baldini fa la conta degli assenti. Claiton, Russotto e Zanchi non saranno della partita causa squalifica, poi sono da valutare le condizioni di alcuni giocatori alle prese con problemi fisici. Facile intuire un undici di partenza rimaneggiato da opporre ai Satanelli, i quali annoverano tre le loro fila gli ex di turno Alessio Curcio e Andrea Di Grazia con Antonio Piccolo unico rossazzurro avente trascorsi rossoneri.

Si contano ventiquattro confronti tra Catania e Foggia alle pendici dell’Etna, il segno “x” è risultato più ricorrente. Lo scorso anno le due squadre si affrontarono due volte al “Massimino”: 2-1 in campionato per gli etnei seguito dall’1-3 favorevole ai rossoneri nel primo turno dei play-off promozione.

