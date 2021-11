VERSO CATANIA-VIBONESE: quanto incideranno le assenze di Moro e Zanchi?

Il rocambolesco pareggio di Campobasso ha evidenziato i consueti pregi e difetti della formazione rossazzurra, esaltando l’enorme capacità realizzativa di Luca Moro e ponendo i soliti accenti sulla modesta tenuta difensiva. I quattro gol incassati al “Nuovo Romagnoli” sospingono l’Elefante al terzultimo posto in classifica per numero di reti subite (21) e penultimo per porta inviolata (con appena 2 clean sheet stagionali). Mercoledì sera contro la Vibonese, peggior attacco del torneo, l’Elefante avrà la possibilità di migliorare il proprio rendimento cercando magari di ottenere una vittoria senza gol al passivo. Tuttavia contro i leoni calabresi Francesco Baldini dovrà fronteggiare alcune assenze pesanti perché, oltre ai lungodegenti Piccolo e Pinto, anche Zanchi e Moro non saranno del match.

Il terzino romano infatti è stato espulso e salterà anche la gara di domenica prossima contro il Foggia, mentre il centravanti veneto è stato convocato da mister Bollini per gli impegni dell’11 e 15 Novembre che l’Italia Under 20 sosterrà contro i pari età di Repubblica Ceca e Romania. Se tutto sommato l’assenza dell’ex Rieti potrà essere attutita dalla presenza di Ropolo (in alternativa spazio ad Albertini o Calapai), quella del numero 24 è di gran lunga più pesante, visto che l’attaccante patavino finora è stato il vero trascinatore della squadra etnea, siglando 13 reti in 11 gare di campionato. Domenica scorsa ha bucato la porta avversaria per la settima volta consecutiva, realizzando anche la prima tripletta tra i professionisti.

Se da un alto la convocazione con gli azzurrini non può che inorgoglire la piazza etnea, rappresentando il giusto premio per un ragazzo molto professionale e determinato, dall’altro rappresenta sicuramente un grosso handicap per il Catania che per forza di cose dovrà fare di necessità virtù. Il match contro i rossoblu sarà l’occasione giusta per rivedere dal primo minuto il croato Leon Sipos che, dopo la doppietta siglata con la Fidelis Andria alla seconda giornata e la contemporanea ascesa del numero 24, ultimamente era un po’ scomparso dai radar. L’ex Dinamo Zagabria dovrà essere bravo a farsi trovare pronto e sfruttare il proprio momento, dando sfoggio delle proprie qualità fisiche e tecniche per cercare di ritrovare nuovamente la via della rete e mettere ulteriormente in difficoltà il tecnico etneo in vista dei successivi impegni stagionali.

