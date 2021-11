D.S. LUPO: “Catania squadra esperta e solida, può ambire ai playoff”

Fabio Lupo, ex Direttore Sportivo tra le altre di Torino, Palermo e Venezia, reduce dall’esperienza manageriale chiusa ad Ascoli lo scorso 11 ottobre 2021, parla del Catania in occasione di un’intervista concessa ai colleghi di mediagol.it: “Gli etnei sono una squadra esperta e solida, non esprimono un calcio spettacolare. Hanno sofferto una squadra giovane ed intraprendente come il Campobasso, tra l’altro la partita è stata giocata su un terreno pesante a causa della pioggia venuta giù per tutto il pomeriggio. Il Catania è una squadra difficile da affrontare, non semplicissima poiché è solida dal punto di vista fisico. E’ un avversario che se potessi scegliere eviterei di affrontare. Non credo che abbia la caratura per ambire a vincere il campionato, ma ha sicuramente valori che possono renderlo fastidioso e può entrare nella griglia play off”.

