ZEMAN (all. Foggia): “Catania buona squadra ed esperta, ma anche loro hanno dei problemi”

Conferenza stampa di Zdenek Zeman alla vigilia di Catania-Foggia. Queste le dichiarazioni più significative del tecnico rossonero: “La nostra squadra è concentrata sulle vicende di campo, la penalizzazione inflitta si riferisce a problemi di natura societaria. Certo, quattro punti in meno non sono positivi. Vuol dire che dobbiamo fare di più per recuperarli. Infortunati? Rientra Ferrante, gli altri sono fuori. Mille panchine in Italia? Sono tante. Speriamo d’incrementare il numero e di fare qualcosa di positivo. Cosa mi aspetto dal Catania e dai miei giocatori? Spero di ritrovare il Foggia visto domenica scorsa cercando di migliorare alcuni aspetti, abbiamo provato qualcosa in più in settimana e speriamo di metterla in pratica. Affronteremo una buona squadra, abbastanza esperta. Anche loro hanno dei problemi in società e in campo con infortuni e squalifiche”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***