EX ROSSAZZURRI – Jeda: “Catania, potresti fare di più. Col Foggia bivio, rischi di essere nè carne nè pesce”

Alla vigilia di Catania-Foggia, l’ex calciatore rossazzurro Jeda rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di tuttoc.com soffermandosi sulla situazione degli etnei: “Il Catania ha bisogno di una stabilità societaria che non ha più da tanto tempo. Mi auguro che possa risollevarsi al più presto e tornare grande perché la piazza è bella e importante. La squadra non sta facendo così male, anche se potrebbe fare di più. Domani col Foggia sarà un banco di prova importante, un vero e proprio bivio per cambiare le ambizioni in caso di vittoria. Altrimenti rischia di rimanere in quel limbo di classifica in cui non sei né carne né pesce”.

